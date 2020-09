A carregar o vídeo ...

Tomás Roncero, jornalista espanhol e conhecido adepto do Real Madrid, não deixou de comentar a decisão de Messi de ficar no Barcelona e gravou um vídeo... à sua maneira extravagante: do mergulho na piscina aos recados corrosivos e piadas com muitos 'oitos' à mistura, houve de tudo [Vídeo AS]