Rony: «Abel Ferreira fez com que o adversário pensasse que tínhamos atirado a toalha ao chão»

Rony, um dos mais influentes jogadores do Palmeiras, contou no programa da Sportv 'Boleiragem' que Abel Ferreira nunca desistiu da luta pelo campeonato brasileiro, mesmo quando a desvantagem para o Botafogo era de mais de 10 pontos. O jogador contou que no balneário o treinador português explicou que externamente ia passar a ideia que a equipa tinha "atirado a toalha ao chão", com a intenção de desviar as atenções. (Vídeo Globo Esporte/Twitter)