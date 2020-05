Rory McIlroy e o 'regresso' do golfe já este domingo

A carregar o vídeo ...

O golfista número 1 do mundo, Rory McIlroy, junta-se a Dustin Johnson para defrontar Rickie Fowler e Matthew Wolff, num evento cujo prémio de 3 milhões de dólares será doado a instituições que lutam contra a Covid-19: American Nurses Foundation e a CDC Foundation. O TaylorMade Driving Relief é um encontro de exibição com fins solidários no Seminole Golf Club, como explica Rory McIlroy. O encontro será transmitido na Eurosport 2 este domingo.