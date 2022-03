«Roubaram-nos!»: a jogada no Uruguai-Peru que promete dar muito que falar

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Uruguai e Peru terminou com vitória uruguaia por 1-0, mas o final de jogo foi quente e polémico, tudo por conta desta jogada, já aos 90'+1. Os peruanos reclamaram golo, mas o árbitro nada marcou e o VAR, após revisão, deu a mesma indicação. O lance motivou muitas críticas e, após a partida, os jogadores peruanos, como Paolo Guerrero e Alexander Callens, soltaram a sua indignação. "Isto não é justo, é inaceitável", atirou Guerrero, ao passo que Callens foi mais longe e falou num "roubo". "Disse-lhe [ao árbitro] para rever a jogada e ele disse que o tinham feito. Todos disseram que foi golo. Mostraram-me agora a imagem e é claramente golo. Roubaram-nos, é um roubo", atirou, claramente irritado com toda a situação.



A CONMEBOL, como habitual, utilizou o YouTube para partilhar a jogada e as comunicação pelo áudio com o VAR, algo que pode ver acima.