Roubaram 'slider' a jovem fã e Toprak Razgatlioglu compensou-o com o... troféu da vitória

O turco Toprak Razgatlioglu não vai despedir-se da Yamaha com o sonhado segundo título de Superbikes, mas para trás deixa grandes momentos na equipa japonesa, onde estava desde 2020. Agora de partida para a BMW, o turco vai disputar este fim de semana, em Espanha, a última ronda pela Yamaha, um momento que levou a equipa nipónica a recorrer às redes sociais para recordar alguns dos momentos que ficam.



Um deles aconteceu este ano, em Donington Park, quando Toprak foi protagonista de um gesto incrível para com um jovem fã que tinha ficado sem um 'slider' que o próprio turco lhe tinha dado (depois de alguém o ter roubado). Ao saber da situação, não duvidou em dar uma nova prenda ao jovem: o troféu da vitória. A cara do pequeno adepto diz tudo!