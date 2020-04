A carregar o vídeo ...

Com o país em plena quarentena devido ao surto do coronavírus, as ruas de Nápoles encheram-se mais do que o normal este sábado, conforme se pode ver por este vídeo da agência noticiosa ANSA. De acordo com os relatos vindos de Itália, este vídeo terá sido captado por volta do meio dia, numa altura em que centenas de pessoas saíram para fazer as suas compras.