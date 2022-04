A carregar o vídeo ...

Na antevisão ao dérbi, Rúben Amorim falou da evolução do seu Sporting e lembrou aquilo que se dizia "antigamente", com a velha máxima de que a equipa que está em pior fase costuma vencer os duelos grandes. O técnico do leão diz não acreditar nisso e promete um Sporting voltado para a vitória.