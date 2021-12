Rúben Amorim brincou com o filho no relvado de Alvalade após o Sporting-Portimonense

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim brincou com uma bola de futebol com o filho em pleno relvado do Estádio de Alvalade, após o jogo com o Portimonense, momento que foi esclarecido na conferência de imprensa. "Fui jogar um pouco futebol com o meu filho, nada mais do que isso. Está aqui uma grande pressão para mudar o clube da criança (risos) e portanto foi isso. Foi aproveitar o momento em que não estava lá ninguém. Ele queria jogar à bola e eu levei-o a jogar à bola", sublinhou Amorim sobre o petiz. [Vídeo: Tomás Cunha]