O técnico assumiu, ainda, que falhou no planeamento da época, ao projetá-la com Matheus Nunes, entretanto vendido ao Wolverhampton, mas frisou que "havia um objetivo" para arriscar a manutenção do internacional português e que não irá desviar-se do caminho traçado. Amorim disse ainda que o "Sporting está bem e recomenda-se".