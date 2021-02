A carregar o vídeo ...

Paulinho ainda não marcou ao serviço do Sporting mas Rúben Amorim mantém total confiança no avançado que custou 16 milhões de euros à SAD leonina (incluindo Borja no negócio, que foi para o Sp. Braga avaliado em 3 M€), ao ponto de dizer que até daria mais pelo internacional português.