A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim mostrou-se solidário com Sérgio Conceição, depois de o carro onde seguia parte da família do treinador do FC Porto ter sido apedrejado à saída do Dragão, após a goleada sofrida frente ao Club Brugge. O técnico do Sporting falou em episódio revoltante e enviou forças ao colega de profissão.