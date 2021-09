Rúben Amorim confirma que Matheus Nunes escolheu Portugal: «Há coisas que vocês não sabem...»

A carregar o vídeo ...

Matheus Nunes recusou representar a seleção do Brasil, pois dá preferência à possibilidade de poder atuar por Portugal. A notícia foi confirmada por Rúben Amorim após o jogo com o Marítimo (1-0), quando foi confrontado com o facto do médio não ter surgido na convocatória divulgada ontem por Tite para os próximos encontros da canarinha. "O Matheus não foi convocado para a seleção do Brasil se calhar por outras razões, se calhar uma escolha do jogador… Há coisas que vocês não sabem, nem têm de saber. Eu também não o vou dizer… mas já o disse", referiu, insistindo que esta, tal como seria a do Sporting, "foi uma escolha do jogador".