Rúben Amorim deixa mensagem aos profissionais de saúde: «Em nome da minha família e do Sporting, o meu muito obrigado»

Rúben Amorim deixou, este domingo, uma mensagem de agradecimento a todos os profissionais de saúde que trabalham "na linha da frente" no combate à pandemia coronavírus (COVID-19). "Em nome da minha família e do Sporting, o meu muito obrigado", apontou o treinador dos leões, num video publicado na página oficial do Twitter do clube de Alvalade. [Vídeo: Sporting CP]