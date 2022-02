A carregar o vídeo ...

Ao minuto 74, Alvalade colocou-se de pé para aplaudir o regresso de Slimani ao clube. Na conferência de imprena, já no final do jogo, Rúben Amorim negou falar na 'estrela Slimani', apontando o protagonismo para todo o grupo. "A única estrela no Sporting é a equipa", disse.