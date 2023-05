Rúben Amorim e as declarações de Varandas: «Não vejo nenhum conflito de comunicação»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre as declarações de Frederico Varandas da véspera, nas quais o presidente do Sporting falou de arbitragem, algo que o técnico se escusa a fazer, Rúben Amorim deixou claro que não há qualquer conflito de comunicação nesse particular. Por outro lado, o treinador assumiu a importância de ganhar o dérbi da próxima semana, mas desvaloriza a sua importância em relação ao título que se celebrou há dois anos.