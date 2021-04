A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim mostrou-se desiludido com o empate () do Sporting na receção ao Famalicão. Contudo, apesar de não somar os três pontos, o treinador dos leões assumiu que a equipa não tem medo de perder a liderança do campeonato. Recorde-se que os leões têm agora seis pontos de vantagem para o vice-líder FC Porto. [Vídeo: Sport TV]