Rúben Amorim e o ataque ao autocarro do Benfica: «É algo que tem de ser investigado muito a sério»

Rúben Amorim condenou, esta quinta-feira, o apedrejamento que o autocarro do Benfica foi alvo, após o empate (0-0) com o Tondela, a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS. Em antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, que irá disputar-se esta sexta-feira no Estádio José Alvalde, o treinador dos leões mostrou-se contra toda a situação provocada por parte de alguns adeptos das águias, afirmando que o incidente deverá "ser investigado muito a sério".