Após o Sporting-Tondela ( 2-0 ), Rúben Amorim considerou uma "vergonha" a realização do Belenenses SAD-Benfica - em que os azuis começaram com 9 jogadores devido a um surto de Covid-19 e acabaram com 6 -, frisando tal pode mesmo influenciar a classificação e até a luta pelo troféu de melhor marcador.