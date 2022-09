Rúben Amorim e o golo de Arthur: «Pagou-se a si mesmo, o que dá sempre jeito...»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim elogiou as qualidades individuais de Arthur Gomes, reforço contratado ao Estoril no último dia da janela de mercado de transferências, brincando ainda com o facto de o brasileiro ter ajudado o Sporting a bater esta terça-feira o Tottenham na fase de grupos da Liga dos Campeões. "Pagou-se a si mesmo, o que dá sempre jeito...", disse o técnico. Recorde-se que o ex-Estoril custou 2.5 milhões de euros aos leões, sendo que o triunfo de hoje permite ao Sporting encaixar 2.7 milhões de euros.