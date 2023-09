A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou, na conferência de imprensa realizada no final do Sporting-Moreirense, a estreia a marcar de Hjulmand com a camisola dos leões. Nos comentários, o treinador lembrou ainda o golo anulado ao dinamarquês no jogo com o Sp. Braga, num lance em que a bola acabou por bater em Pote.