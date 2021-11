Rúben Amorim e o resultado do FC Porto nos Açores: «Não sei se os jogadores já sabiam»

A carregar o vídeo ...

O Sporting entrou em campo frente ao Paços de Ferreira numa altura em que o FC Porto já tinha vencido o Santa Clara nos Açores. Em conferência de imprensa no final da partida em Paços de Ferreira, Rúben Amorim assumiu não ter conhecimento se os jogadores tinham a noção do resultado da partida dos dragões quando subiram ao relvado, mas assumiu que esse tipo de 'preocupações' são desnecessárias nesta altura do campeonato.