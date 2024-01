A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim cumpre hoje quatro anos como treinador principal na Liga. O técnico do Sporting foi confrontado com essa marca na antevisão ao embate de amanhã frente ao Estoril e deu conta dos anos em que mais acreditou na conquista do título. Da pouca crença no primeiro ano à confiança atual, o timoneiro dos leões lá frisou o que, no seu entender, acaba por fazer diferença.