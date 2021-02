A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou, esta sexta-feira, os elogios que Jackson Martínez fez à sua equipa. Em antevisão ao duelo com o Portimonense, agendado para as 20h30 deste sábado, o treinador do Sporting agradeceu as palavras do ex-avançado do FC Porto mas disse ter-se centrado em outros aspetos do discurso do colombiano.