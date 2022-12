A carregar o vídeo ...

Diante do Paços de Ferreira, Dário Essugo foi um dos destaques no meio campo do Sporting, mas acabou por borrar a pintura ao ser expulso por uma entrada bastante dura na fase final. Rúben Amorim elogiou o seu médio e lamentou apenas esse momento, que assegura não ter sido por maldade.