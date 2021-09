A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim esclareceu esta quinta-feira, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta sexta-feira com o Marítimo, as situações de Pote e de Gonçalo Inácio. O goleador do Sporting não estará, de acordo com o técnico leonino, com a equipa até à paragem para as seleções, com o defesa-central a falhar, pelo menos, os dois próximos jogos. [Vídeo: Sporting TV]