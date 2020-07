A carregar o vídeo ...

"Estávamos no 4.º lugar a quatro pontos do Sp. Braga, que não perdia há não sei quantos jogos. Temos uma derrota nos últimos nove jogos, numa equipa que teve várias derrotas este ano. Apenas dou a garantia de que trabalho o máximo, de resultados não", disse Rúben Amorim, negando uma crise de resultados no Sporting.