Rúben Amorim revelou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Vizela - 21h15 -, que durante as conversas que teve com Frederico Varandas e Hugo Viana colocou o seu lugar como treinador do Sporting à disposição por ter falhado os objetivos da temporada. E sublinhou que não está planeada qualquer "razia" no plantel