Rúben Amorim explicou, em declarações este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Paços de Ferreira, as indicações que enviou para o relvado nos instantes finais da partida frente ao Besiktas, com Daniel Bragança a ser um dos destinatários. [Vídeo: VSports]