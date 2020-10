Rúben Amorim após ser expulso: «Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha»

Rúben Amorim foi expulso próximo do intervalo, na sequência do lance que envolveu Zaidu e Pote, que Luís Godinho apontou para a marca de penálti. Os alegados protestos do técnico do Sporting valeram vermelho direto por parte do juiz da partida. Após a ordem de expulsão, Rúben Amorim abandona o relvado e é percetível a revolta do treinador, que exclamou: "Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha." [Vídeo: VSports]