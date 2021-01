A carregar o vídeo ...

Após marcar o golo que colocou o Sporting na final da Allianz Cup, Jovane Cabral emocionou-se , depois de uma época em que as lesões voltaram a atrapalhar. Na conferência de antevisão ao jogo com o Sp. Braga de amanhã, Rúben Amorim considerou natural a reação do jovem, sempre muito castigado com mazelas.