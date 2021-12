Rúben Amorim: «Man. City? Temos pequeninas probabilidades, como tínhamos de ganhar o campeonato»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim admitiu que o Manchester City é claramente favorito frente ao Sporting no duelo dos oitavos de final da Liga dos Campeões mas sublinhou que os leões terão uma palavra a dizer.



"É uma das melhores equipas do Mundo, talvez a melhor em ataque posicional, com um dos melhores, se não o melhor, treinador do Mundo. Temos de aproveitar cada segundo para trabalhar e chegar lá na máxima força", começou por dizer o treinador leonino na conferência de análise ao triunfo sobre o Penafiel (0-1).



"Temos pequeninas probabilidades, como tínhamos de ganhar o ano passado o campeonato. Sabemos das diferenças entre um e outro e até lá é mais como vamos estar nesse momento. Estar bem nas outras provas terá mais impacto do que a forma com que vamos enfrentar o City", concluiu.