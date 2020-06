A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim abordou em conferência de imprensa a ausência de Jerémy Mathieu, recusando a ideia de que a sua saída da equipa titular do Sporting se deveu a qualquer tipo de 'castigo'. O técnico do leão deixa claro que, independentemente do nome e do seu passado, todos têm de lutar pela posição e fazer por merecer. (Vídeo: SportTV)