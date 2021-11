A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim promoveu várias alterações para o duelo desta quinta-feira frente ao Varzim, a contar para a Taça de Portugal, partida que o Sporting venceu por 2-1. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador dos leões explicou as rotações que fez na equipa, afirmando que irá utilizar os jogadores que se apresentarem melhor para cada duelo.