Na época passada, o Sporting lutava por terminar no pódio mas uma derrota na Luz à beira do fim, diante do Benfica, atirou os leões para o 4.º lugar. Agora, são as águias quem entram para o dérbi ainda com objetivos, no caso o 2.º lugar, e Rúben Amorim quer "retribuir"