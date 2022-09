A carregar o vídeo ...

O Sporting venceu em casa o Tottenham, por 2-0, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e isolou-se na liderança. Paulinho, aos 90 minutos, e o estreante Arthur Gomes, aos 90+3, marcaram os golos do triunfo dos leões, que passam a somar seis pontos, mais três do que os ingleses. Amorim alertou que nada está garantido.