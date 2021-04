A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim foi expulso após o apito final do Sporting-Famalicão, partida que terminou com um empate (). Na conferência de imprensa realizada no final do encontro, o treinador dos leões explicou o que se passou no momento em que viu o árbitro Rui Costa mostrar-lhe o cartão vermelho após contestar um suposto penálti sobre Jovane Cabral. [Vídeo: Sport TV]