O Sporting entrou na jornada 26 da Liga NOS com 8 pontos de avanço sobre o segundo colocado FC Porto, já muitos dão o título como garantido pelos leões, mas para Rúben Amorim as contas ainda não estão fechadas. Ainda assim, na visão do técnico o clube de Alvalade já venceu o (seu) campeonato e a única pessoa que o pode perder é... o próprio Rúben Amorim.