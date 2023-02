A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim garantiu este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril - amanhã pelas 19 horas -, que o Sporting está concentrado no duelo com a formação canarinha, e comentou os elogios de Guardiola e os lenços brancos que viu em Alvalade no empate caseiro com o Midtjylland, referindo que "não quer desiludir os seus adeptos".