Rúben Amorim e as declarações de Jorge Jesus: «Jogadores do Sporting devem ouvir é o seu treinador»

Rúben Amorim abordou este sábado, na conferência de imprensa após o triunfo () sobre o Farense, as declarações de Jorge Jesus. O treinador do Benfica afirmou hoje aos jornalistas que os leões são, neste momento, a melhor equipa em Portugal e por essa razão lidera o campeonato. Em resposta, o técnico sportinguista mostrou-se admirado e atirou: "Os jogadores do Sporting devem ouvir é o seu treinador". [Vídeo: Sport TV]