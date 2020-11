Rúben Amorim: «Pedro Gonçalves? Está num excelente momento de forma, é não mexer»

A carregar o vídeo ...

Com mais um 'bis' apontado este sábado, na vitória do Sporting sobre o Moreirense, por 2-1, Pote figura-se, cada vez mais, como uma peça importante na manobra ofensiva dos leões. Na conferência de imprensa no final do jogo, Rúben Amorim elogiou o momento do médio e apontou à continuidade. "É não mexer", disse. [Vídeo: Sport TV]