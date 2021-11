A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim acredita na qualificação do Sporting para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Besiktas, o treinador dos leões sublinhou a importância do encontro desta quarta-feira e lembrou ainda a derrota pesada diante do Ajax. [Vídeo: Sporting TV]