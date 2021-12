Rúben Amorim revela discurso com os jogadores ao intervalo do Gil Vicente-Sporting

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim explicou, em declarações na conferência de imprensa realizada no final do Gil Vicente-Sporting, aquilo que disse aos jogadores ao intervalo do encontro, que naquele momento se encontrava empatado () e com as duas equipas reduzidas a 10 elementos após as expulsões de Fujimoto, nos minhotos, e de Neto, nos leões. O técnico aproveitou para recordar um duelo com o Sp. Braga, decidido com um golo de Matheus Nunes, que viria a ser importante para a conquista do título.