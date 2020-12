A carregar o vídeo ...

Após novo triunfo do Sporting, desta feita em casa do Belenenses SAD (1-2), Rúben Amorim foi questionado sobre como gere uma possível euforia no balneário face aos bons resultados. O treinador lembrou que as dificuldades por que a equipa passa em cada jogo acabam por ajudar a essa contenção.