Viktor Gyökeres ficou no banco no Sporting-Rio Ave (2-0) e Rúben Amorim explicou que não quis arriscar a utilização do avançado, de forma a não agravar a lesão do internacional sueco, contraída no lance do 1-1 do duelo com o Sturm Graz, na Áustria, para a Liga Europa.