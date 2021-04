Rúben Amorim sobre Nuno Mendes: «Saiu porque não conseguia jogar...»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou a saída de Nuno Mendes no Moreirense-Sporting, após um choque com Goncalo Franco, médio da formação de Moreira de Cónegos, à passagem dos 38 minutos de jogo. Em conferência de imprensa no final da partida, o treinador dos leões disse que o jovem internacional A por Portugal acabou por ser substituído porque não conseguia continuar em campo.