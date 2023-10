Rúben Amorim sobre St. Juste: «É tentar mantê-lo saudável porque vai ajudar-nos muito»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim sublinhou a importância de St. Juste ir ganhando, a espaços, minutos no Sporting para voltar aos melhores índices físicos. Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo com o Boavista, o treinador dos leões enalteceu as qualidades do central holandês e revelou que Coates foi substituído devido a "uma queixa na perna".