Rúben Amorim disse este sábado que compreende a frustração dos adeptos do Sporting, que "têm razão para estarem chateados principalmente com o treinador" na sequência da derrota desta semana com o Marselha . Vincou ainda que a melhor resposta é o foco na vitória no próximo jogo frente ao Varzim (domingo às 19 horas) e assumiu os erros cometidos.