Rúben Amorim não poupou nos elogios aos seus jogadores após o triunfo () frente ao Nacional, em jogo da 13.ª jornada da Liga NOS. Na conferência de imprensa no final do encontro, o treinador do Sporting mostrou-se "orgulhoso" por liderar a equipa leonina. [Vídeo: Sport TV]