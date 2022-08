A carregar o vídeo ...

O treinador do Sporting falou aos jornalistas em antevisão do encontro da quarta jornada da Liga, mas aproveitou para abordar o sorteio de quinta-feira, que confessou não ter visto e que colocou o Eintracht Frankfurt (pote 1), o Tottenham (pote 2) e o Marselha (pote 4) no caminho dos leões, no Grupo D da 'Champions'.