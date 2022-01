Rúben Amorim: «Todos sabem qual era o meu clube. Mas a minha ligação ao Sporting agora é muito forte»

A carregar o vídeo ...

Após conquistar a Allianz Cup, com nova vitória sobre o Benfica (1-2) na final da prova, Rúben Amorim foi questionado por Record na conferência de imprensa sobre o seu passado na Luz e sobre a paixão que nele tem crescido pelo Sporting. O treinador falou do seu caso e recordou também o que está a suceder com o filho nessa matéria.